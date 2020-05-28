Париж, , 16:04 — REGNUM Власти Франции, как ожидается, отменят ограничение на передвижение граждан страны в радиусе 100 км от дома, начиная со 2 июня 2020 года, передает BFM TV.

Согласно полученной информации, это решение было принято в четверг утром, 28 мая 2020 года, после заседания Совета обороны Франции в Елисейском дворце.

Наконец, ожидается, что со следующей недели парки и сады вновь откроются по всей Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступит 28 мая 2020 года, чтобы объявить о мерах, принятых для введения второй фазы выхода из изоляции.

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