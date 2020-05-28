Москва, 28 мая 2020, 16:02 — REGNUM США оказывают откровенное давление на руководство Германии и лично канцлера ФРГ Ангелу Меркель, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Меркель о том, что Евросоюзу удастся сохранить себя и свои ценности в мире только в единстве с США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейскому союзу очень сложно выстраивать отношения с Соединёнными Штатами, однако трансатлантическое партнёрство остается основой евросоюзной внешней политики.