Москва, , 16:02 — REGNUM США оказывают откровенное давление на руководство Германии и лично канцлера ФРГ Ангелу Меркель, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Меркель о том, что Евросоюзу удастся сохранить себя и свои ценности в мире только в единстве с США.

«С одной стороны, это политическая позиция части истеблишмента Германии. И Ангела Меркель должна периодически это проговаривать, — сказал Мухин. — С другой стороны, события вокруг неё лично (например, прослушка её переговоров АНБ) и откровенное давление США как на саму Меркель, так и на руководство Германии говорят нам о том, что Меркель не вполне свободна в своих высказываниях и поступках. И так и хочется ей сказать: «Если вас взяли в заложники, то подмигните».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейскому союзу очень сложно выстраивать отношения с Соединёнными Штатами, однако трансатлантическое партнёрство остается основой евросоюзной внешней политики.