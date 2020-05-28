Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал коллег по областной власти прекратить тратить бюджетные средства на покупку дорогостоящей техники, например, квадрокоптеров по цене квартир. Об этом 28 мая он заявил во время заседания правительства Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе заседания заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов сообщил, что в администрациях районов появились задолженности по зарплатам сотрудников МУПов.

«Одно дело, когда мы имеем дело с предприятиями-банкротам, другая ситуация, когда это юрлицо, принадлежащее или сильно зависящее от бюджетных поступлений. Это безобразие, беспредел», — отметил Ялов.

В свою очередь Александр Дрозденко напомнил, что в нелегкое время администрация региона пошла навстречу МУПам и авансом выплачивает межтарифную разницу. Кроме того, региональные власти, оценивая еженедельные отчеты по районам и городам Ленобласти по поступлениям доходной части и исполнению расходной части, сравнивают их с доходами и расходами 2019 года.

«Сравнивая их, я не увидел по области и районам большого падения, по крайней мере я анализировал с уровнями прошлого года, — пояснил Дрозденко. — При анализе мы смотрим на структуру расхода. Коллеги, покупать за 4 млн рублей квадрокоптер или за 1,5 млн стол — сейчас не то время, давайте вы назад оглянетесь и проанализируете, может быть вам от чего-то нужно отказаться».

Как пример, глава региона предложил отказаться от проведения фестивалей, приуроченных к какому-то событию, которые потеряли актуальность, от приобретения автомобилей, оргтехники и так далее. А сэкономленные деньги направить на срочные нужды.

«Если вы рассчитываете, что все ваши расходы вам Ленобласть компенсирует, так не будет. Мы не оставим те поселения, у которых не будет средств на зарплаты, на питание, на соцвыплаты, — резюмировал губернатор. — Вс`, что касается человека — приоритет номер один».

Напомним, Дрозденко поручил региональным властям разработать план восстановления экономики, который станет основой для перезапуска реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

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