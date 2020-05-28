Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Регионы намерены различными путями обезопасить своих граждан в день голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил 28 мая член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод, передает корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на то, что дата голосования все еще не назначена, серьезная работа по подготовке к нему продолжается, подчеркнул Брод. Даже если в ближайшие недели определится эта дата, заявил он, придется думать о безопасности и здоровье граждан, ведь вакцины от коронавируса еще не существует.

«Только что беседовал с коллегами из Ульяновской области — там губернатор уже дал поручение минздраву и минэкономики обеспечить участки для голосования масками, халатами, перчатками, измерять температуру на входе. Думаю, что эта тема важна для каждого региона», — считает Брод.

Процесс должен быть организован с учетом рекомендаций вирусологов, убежден он. Брод напомнил, что в Москве с 1 июня уже смягчают режим самоизоляции, а «резкий взлет заболеваемости удалось остановить».

«В то же время есть регионы достаточно тревожные, на которые обращает внимание правительство, куда отправляют дополнительные кадровые ресурсы. Это Республика Дагестан, Адыгея. Вчера разговаривал с представителями общественности Республики Калмыкия, там небольшое население — около 300 тысяч, а уже около 1000 людей, которые заболели. Это высокий процент, и, естественно, при назначении даты голосования надо эти моменты учитывать», — сказал член СПЧ.

При этом он добавил, что ограничивать количество присутствующих наблюдателей на участках никто не собирается, что является некой новацией для российской системы. По опросам же, утверждает Александр Брод, интерес к голосованию по Конституции среди граждан за последний месяц вырос.

«Конечно, в период пандемии выросло и количество недовольных, это мы видим и по развитым странам с более высоким уровнем жизни. Протестная активность. Это и понятно: пандемия ударила по экономике, по доходам населения, по малому и среднему бизнесу, и далеко не все довольны, как то или иное государство — в частности, и наша исполнительная власть — все вопросы в состоянии охватить и должным образом все категории поддержать», — сказал Александр Брод.