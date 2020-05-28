Джакарта, , 15:52 — REGNUM Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) отдают приоритет единству видения и сотрудничеству в борьбе с COVID-19, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В ходе встречи Индонезия подчеркнула важность конкретных усилий АТЭС по нормализации ситуации в регионе.

«Единство видения, синергизм и сотрудничества является основным ключом к смягчению воздействия пандемии и началу экономического восстановления», — заявил глава индонезийской делегации Десра Перчая.

В МИД Индонезии подчеркнули, что усиление упрощения процедур торговли и снижение нетарифных барьеров может внести непосредственный вклад в частный сектор, особенно в работу малых и средних предприятий перед лицом пандемии. Эти усилия рассматриваются как ускорение восстановления экономики в регионе, учитывая, что 40−60% структуры валового внутреннего продукта (ВВП) стран-членов АТЭС приходится на малые и средние предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индонезии призвали Китай и Индию проявлять сдержанность в отношении развития ситуации на границе озера Пангонг.

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