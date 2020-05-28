Тегеран, , 15:55 — REGNUM Иран способен и без России закрыть свои потребности в ядерном топливе. Об этом заявил заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди агентству ISNA.

Он отметил, что топливо из России всякий раз поступает из России без проблем. Однако если в будущем оно закончится, Иран сможет производить его без опоры на какую-то другую страну.

Камальванди прокомментировал и реконфигурацию реактора в Араке, который должен быть изменён так, чтобы не мог нарабатывать оружейный плутоний. Санкции США и ситуация вокруг ядерной сделки отразились на процессе, работы могли бы идти быстрее и лучше, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, свежая партия ядерного топлива для реактора иранской АЭС «Бушер» была доставлена из России в конце апреля.

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