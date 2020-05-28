Москва, , 15:50 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена повторять глупости о Минских соглашениях под влиянием американских партнёров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил политолог Алексей Мухин, комментируя слова Меркель о том, что ЕС сохранит санкции против РФ, до тех пор пока не будет прогресса в Минском процессе.

«Понятно, что, к сожалению, эту глупость Ангела Меркель вынуждена повторять под влиянием американских партнёров, — сказал Мухин. — Она прекрасно понимает, что единственной помехой на пути Минска-2 является принципиальная позиция Киева. А Киев — это сфера контроля Вашингтона. Теперь на самом деле Германия сама себя загнала в ловушку. С одной сторона, она взяла на себя обязательства и стала гарантом выполнения Киевом Минска-2, а с другой стороны, упустила ситуацию на Украине, всё переложив на плечи США».

И теперь, как полагает Мухин, Ангела Меркель вынуждена повторять фразы, уже ставшие бессмысленными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, санкции Евросоюза против России должны действовать до тех пор, пока не появится прогресс в выполнении Минских соглашений.

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