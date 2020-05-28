Москва, , 15:44 — REGNUM Российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в министерство иностранных дел Германии. поводом стала хакерская атака, совершенная на бундестаг пять лет назад. Об этом 28 мая сообщило германское внешнеполитическое ведомство.

Читайте также: Меркель: атака «российских хакеров» мешает наладить отношения с МосквойГлава МИД ФРГ проинформировал Нечаева, что ЕС применит «режим киберсанкций» против лиц, ответственных за нападение на бундестаг, в том числе гражданина РФ Дмитрия Бадина, которого подозревают в причастности к этому делу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая генпрокуратура Германии объявила Дмитрия Бадина в международный розыск, полагая, что он входит в хакерскую группу Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ РФ. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам и указывает на отсутствие каких-либо доказательств со стороны властей ФРГ.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла. что предполагаемое участие российских граждан в кибернападении на бундестаг и иные факторы мешают улучшить отношения Германии и России.