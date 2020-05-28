Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM Один из заместителей главы горздрава Екатеринбурга нашли новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Как сообщили в структуре, пациента уже отправили в центр временного размещения, где распологаются бессимптомные больные. Чиновник продолжит свою работу в удалённом режиме.

«Круг его контактов отрабатывается», — утверждают в штабе.

Управление здравоохранения продолжает работать в штатном режиме, но часть работников переведены на дистанционный режим в связи с проводимой дезинфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 4693 случая выявления коронавируса.

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