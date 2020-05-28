Москва, , 15:46 — REGNUM США отменили временные исключения из санкций в отношении иранских проектов, связанных с «ядерной сделкой», а это является порочной практикой. Об этом заявил 28 мая спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Это печальная, порочная практика», — сказал Кабулов ТАСС.

Дипломат добавил, что Россия строит АЭС «Бушер» в Иране на основании двусторонних договоренностей. Это не противоречит международному праву, потому внутреннее законодательство любой третьей стороны для Москвы не имеет значения.

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