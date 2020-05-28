Сеул, , 15:31 — REGNUM Правительство Южной Кореи поделится опытом проведения выборов в период пандемии коронавирусом с США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, с южнокорейской стороны в видеоконференции, которая состоится 28 мая в 8:00 по местному времени, примут участие представители МИД Южной Кореи, Национальной избирательной комиссии, министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, а с американской стороны — представители Государственного департамента США и Национальной ассоциации секретарей штатов (NASS).

Известно, что встреча состоится по просьбе американской стороны.

Напомним, что 15 апреля в Южной Корее прошли выборы в Национальное собрание (парламент). 3 ноября 2020 года в США намерены провести голосование на выборы президента США.

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