Москва, , 15:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил эмира Катара Тамима Аль Тани и весь народ этой страны с праздником Ураза-байрам. Он сделал это 28 мая в ходе телефонного общения с катарским лидером, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил эмира Катара и катарский народ с праздником Ураза-байрам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что лидеры двух стран условились продолжать взаимодействие в вопросах подготовки и проведения на территории Катара в 2022 году мирового футбольного чемпионата.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обсуждение ситуации, которая сложилась на нефтяных мировых рынках, провел во время телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом Аль Тани президент России Владимир Путин.