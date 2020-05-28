Женева, Швейцария, , 15:16 — REGNUM Процесс расследования реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на пандемии коронавирусной инфекции ни в ком случае не должен быть политизирован. Об этом сегодня, 28 мая, в ходе онлайн-брифинга заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

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Он указал на необходимость проанализировать ситуацию и извлечь из неё уроки, однако как будет проводиться такая оценка — вопрос, подлежащий обсуждению.

«Делать это нужно своевременно, без «кавалерийских» наскоков, —приводит РИА Новости слова дипломата. — Для России принципиально важно исключить любую возможность политизации этого процесса, и эта работа не должна превращаться в исключительно в поиск виновных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, как считает американский лидер, слишком сосредоточена на Китайской Народной Республике, но при этом финансируется в основном за счёт США. В мае глава Белого дома заявил, что США прекратят выплачивать взносы в ВОЗ и выйдут из нее в случае неисполнения организацией условий Вашингтона.

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