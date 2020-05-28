Москва, , 15:07 — REGNUM В Госдуме отмену США санкционных исключений в отношении Ирана расценили как продолжение линии агрессивного давления Вашингтона на Тегеран, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

«Рестрикции не ослабевали даже на пике борьбы с пандемией, что было крайне антигуманно в отношении простых иранцев», — отметил также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Выйдя из СВПД в одностороннем порядке два года назад, США не раз уже пытались провоцировать иранское руководство, теперь судьба соглашения снова зависит от реакции Тегерана, указал парламентарий.

«Будем надеяться, что удастся избежать обострения и окончательного развала иранской «ядерной сделки». В целом, заявление Помпео — часть кампании по свержению неугодных в Белом доме режимов. Снова деструктивно, снова грубо, снова эгоистично», — резюмировал Слуцкий.

Россия остается приверженной СВПД и всем двусторонним договоренностям о сотрудничестве с Ираном, подчеркнул глава комитета Госдумы.

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