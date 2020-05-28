Москва, , 15:10 — REGNUM Российская сторона не уклоняется от диалога с Украиной на высшем уровне, однако такие контакты должны происходить ради конкретного результата. Об этом заявил 28 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-азербайджанскому сотрудничеству.

Руденко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в последнее время у него не было переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Такой диалог, по мнению Зеленского, неизбежен.

«Мы должны с ним говорить, должны договариваться», — сказал украинский лидер на пресс-конференции по случаю годовщины вступления в должность.

Россия ни разу не уклонялась от прямого диалога, переговоры Путина и Зеленского происходили по телефону, а также в ходе личной встречи в Париже в декабре 2019 года, напомнил Руденко. Главное, чтобы контакты происходили не ради проформы, чьей-то рекламы, а для какого-то конкретного результата, подчеркнул он.

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