Киев, , 15:08 — REGNUM Министерство обороны Украины подало в суд на завод «Ленинская кузница» (Кузница на Рыбальском), который не выполнил заказ на строительство среднего разведывательного корабля, сообщило 28 мая издание Strana.ua.

По данным журналистов, договор был заключён ещё в 2017 году. Заказ должен был быть выполнен в 2018—2019 годах, но завод до сих пор не передал готовый корабль. Общая сумма иска составляет около $6 млн.

Напомним, до 2018 года «Ленинская кузница» принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, однако позже он продал предприятие предпринимателю Сергею Тигипко.

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