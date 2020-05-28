Москва, , 15:03 — REGNUM Совфед на заседании 2 июня обсудит закон о регистре населения России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, это следует из повестки заседания верхней палаты парламента.

Госдума приняла закон 21 мая голосами «Единой России». Регистр будет содержать базовые сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи.

Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба (ФНС) на основании данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств.

Депутаты оппозиционных фракций увидели большие риски в законе, прежде всего, касающиеся безопасности персональных данных.

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