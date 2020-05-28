Москва, 28 мая 2020, 14:59 — REGNUM Если канцлер Германии Ангела Меркель печётся о соблюдении Минских соглашений, то пусть она обратит внимание на поведение Киева, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Меркель, которая сказала, что санкции Евросоюза против России должны действовать до тех пор, пока не появится прогресс в выполнении Минских соглашений.
Иными словами, как подчеркнул Вассерман, «пусть Меркель не перекладывает вину со своей головы на здоровую».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель, выступая в фонде имени Конрада Аденауэра, заявила, что Евросоюз сохранит санкции против РФ до тех пор, пока не будет «прогресса в Минском процессе».
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