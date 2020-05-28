Москва, , 14:59 — REGNUM Если канцлер Германии Ангела Меркель печётся о соблюдении Минских соглашений, то пусть она обратит внимание на поведение Киева, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Меркель, которая сказала, что санкции Евросоюза против России должны действовать до тех пор, пока не появится прогресс в выполнении Минских соглашений.

«И Российская Федерация, и Германия в равной степени являются гарантами соблюдения Минских соглашений, — сказал Вассерман. — Но на Западе принято считать, что Германия и Франция отвечают за поведение Киева, а Россия — за поведение Донецка и Луганска. Так что если уж Ангела Меркель говорит о соблюдении Минских соглашений, то пусть начнёт со своих — с тех, за кого она отвечает. Причём отвечает с тех самых пор, когда тогдашний глава министерства иностранных дел Германии в 2014 году своей подписью скрепил обещания нацистских террористов вести себя хорошо и впредь не нападать на стражей порядка. Это обещание они нарушили через два дня и начали охоту уже непосредственно на президента Януковича».

Иными словами, как подчеркнул Вассерман, «пусть Меркель не перекладывает вину со своей головы на здоровую».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель, выступая в фонде имени Конрада Аденауэра, заявила, что Евросоюз сохранит санкции против РФ до тех пор, пока не будет «прогресса в Минском процессе».

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