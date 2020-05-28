Москва, , 14:56 — REGNUM Законопроект, упрощающий досрочный выход на пенсию, подготовили депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Подготовленными поправками предлагается снизить необходимый для досрочной пенсии трудовой стаж до 15 лет и для мужчин, и для женщин, а возраст, с которого можно раньше срока выходить пенсию, установить в 60 и 55 лет соответственно.

«Это будет правильное и необходимое решение в ситуации, когда идут сокращения персонала и даже ликвидация предприятий, что ставит предпенсионеров в самое уязвимое положение. В условиях пандемии особенно важно поддержать граждан, которые, безусловно, своим трудом заслужили право на такую поддержку государства», — отметил Миронов.

Поправки направлены на получение отзыва в правительство РФ.