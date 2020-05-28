Киев, 28 мая 2020, 15:00 — REGNUM Мощность угольных тепловых электростанций Украины (ТЭС) превысила мощность атомных электростанций (АЭС), сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус 28 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам Геруса, мощность атомных станций снижается по воле чиновников, которые обслуживают интересы богатейшего жителя Украины Рината Ахметова. Бизнесмену принадлежат 70% угольных ТЭС Украины, добавил депутат.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Герус потребовал от Службы Безопасности Украины (СБУ) вмешаться в процесс снижения цен на электроэнергию для промышленных предприятий.
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