Пекин, , 14:38 — REGNUM Власти Китая примут решительные контрмеры в случае, если Соединенные Штаты продолжат вмешиваться в дела Гонконга, заявили 28 мая в МИД КНР.

Пекин призвал американскую сторону «немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела Китая».

«Если США будут и дальше стоять на своем, то непременно получат отпор 1,4-миллиардного китайского народа и решительные контрмеры», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвали Китай исполнять обязательства по Гонконгу.

Вашингтон может ввести санкции в отношении Китая в случае, если Пекин посредством законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.

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