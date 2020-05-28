Женева, Швейцария, , 14:37 — REGNUM Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) действительно нуждается в реформировании, такая проблема существует. Однако пути её решения, которые предлагает президент США Дональд Трамп, неприемлемы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

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Дипломат отметил контрпродуктивность заявлений главы Белого дома о ВОЗ с точки зрения объединения усилий международного сообщества в сфере здравоохранения.

«Эта проблема действительно существует, — признал дипломат в ходе онлайн-брифинга. — Но решать её такими методами, как предлагает Трамп, просто недопустимо. Мы ни в коей мере этого не поддерживаем».

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Как сообщало иа, 18 мая президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят выплачивать взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и выйдут из нее в случае неисполнения организацией условий Вашингтона. Глава Белого дома призвал организацию показать свою независимость от Китая.

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