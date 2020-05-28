Томск, , 14:33 — REGNUM Траты на медицинские маски, перчатки и антисептики будут компенсировать депутатам думы Томской области.

О том, что депутаты парламента Томской области расширили список условий для получения компенсации, стало известно 28 мая. В перечень товаров, покупка которых будет возмещаться, включены антисептики и средства индивидуальной защиты.

Напомним, народным избранникам региона, согласно закону «О статусе депутата Томской области», ежемесячно компенсируют транспортные расходы, расходы на приобретение канцтоваров и услуги связи.

«По обращению ряда депутатов мы предлагаем расширить перечень условий для получения компенсации при осуществлении депутатской деятельности», — цитирует спикера облдумы Оксану Козловскую ТВ2.

Томским депутатам будут компенсировать расходы на перчатки, средства для обработки рук (кожные антисептики, мыло и так далее), средства индивидуальной защиты (респираторы, медицинские маски).

Кроме того, предполагается компенсация при приобретении бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, рециркуляторов воздуха закрытого типа, применяемых для обеззараживания помещений, которые используются для организации общественной приемной народного избранника.

В то же время Козловкая уточнила, что «основная часть просит не для себя, а для малоимущих, от которых поступают обращения».

При этом подчёркивается, что расходы областного бюджета не увеличатся, так как депутатам компенсируются расходы в рамках 12 тысяч рублей в месяц.

Указанный проект поддержали 37 депутатов, один был против.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 28 мая коронавирус выявлен у 622 человек.

Читайте также: Томичей просят сообщать о контакте с больным COVID-19 на горячую линию