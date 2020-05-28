Москва, , 14:20 — REGNUM «Транснефть» достигла выручку более 1 трлн рублей в 2019 году. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 28 мая заявил президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Выросла выручка — впервые «Транснефть» имеет выручку более 1 трлн рублей. Увеличились налоговые отчисления на 14%, была полностью освоена инвестиционная программа объёмом 380 млрд рублей. Ну и мы выполняли все свои обязательства по кредитам и займам, стабильно расплачиваемся», — заявил Токарев.

«В целом прошлый год был годом, который завершил цикл больших проектов стратегических. Мы вышли на проектные отметки первой и второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» от Тайшета до границы с Китаем. Мощность нефтепровода составляет 80 млн тонн. И от Сковородино до Козьмино на Тихом океане сегодня 50 млн тонн», — указал он.

Одновременно с этим были увеличены мощности морского нефтеналивного порта в Козьмино до 36 млн тонн.

«Сегодня это самое востребованное направление — нефтяники с удовольствием на этот рынок АТР идут», — подчеркнул Токарев.