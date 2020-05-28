Москва, , 14:18 — REGNUM Намерение США ввести новые санкции против «Северного потока —2» является недобросовестной конкуренцией и противоречит международному праву. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента ФР Дмитрий Песков, комментируя планы Вашингтона о новых ограничениях в отношении российского проекта.

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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что планы РФ достроить «Северный поток — 2» не менялись, так же как неизменными осталось и отношение Москвы к американским санкциям.

«Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно, это отношение не меняется, оно чрезвычайно негативное», — подчеркнул Песков.

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«Подобные устремления являются не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Конгресс планирует ввести новые санкции против проекта «Северный поток —2». По его словам, обе партии в США поддерживают новые ограничения, и законопроект может пройти быстро, несмотря на предвыборную гонку.

В свою очередь пресс-секретарь оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер в ответ на очередные угрозы со стороны Вашингтона заявил, что предпринимаемые в США попытки ввести санкции против «Северного потока — 2» незаконны и ударят, прежде всего, по европейским компаниям.

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