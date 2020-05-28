Москва, , 14:17 — REGNUM В Госдуме настаивают на лишении аккредитации зарубежных СМИ за фейки о России, в том числе о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

«Дипломатически можно обмениваться вечно. И пользоваться мягкостью дипломатии, которую мы применяем, позволять нельзя. И следующим этапом, конечно, будет разработка законодательных инициатив и принятие решения вплоть до лишения аккредитации», — заявил член комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Комиссия Госдумы направила обращения в Генпрокуратуру и МИД России в связи с распространением рядом СМИ недостоверной информации под видом достоверных данных о ситуации с коронавирусом в России.

«Мы не можем пройти мимо таких фейков, и надо принимать меры реагирования. New-York Times, Financial Times и Bloomberg стали насыщать интернет информаций, что в России огромное количество погибших от коронавируса, что абсолютно не так. Мы необходимые материалы направили на рассмотрение в генеральную прокуратуру для принятия мер реагирования и в Роскомнадзор», — сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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