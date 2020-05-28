Москва, , 14:18 — REGNUM Обсуждение ситуации, которая сложилась на нефтяных мировых рынках, провел во время телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом Аль Тани президент России Владимир Путин. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и положительно оценен достигнутый уровень сотрудничества, в первую очередь — в сферах инвестиций и энергетики.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей», — также говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ,ИА REGNUM ранее глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в 2019 году в ПАО «Транснефть» ключевые показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании имели позитивную динамику по сравнению с 2018 годом.