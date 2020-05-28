Москва, , 14:14 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах Киева ликвидировать администрации Донецкой и Луганской Народных Республик — не более чем пустое сотрясение воздуха. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал 28 мая в своём микроблоге в Twitter.

По мнению сенатора, за словами Кулебы о действиях, которые якобы последуют за переходом к Киеву контроля над Донбассом, ничего нет. Вместе с тем украинский министр по сути говорит о намерении «зачистить» Донбасс.

«Но это ещё одно свидетельство, что Киев планирует не особый статус для Донбасса, а его зачистку. И не скрывает этого», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что Киев не видит места для «оккупационной администрации» республик Донбасса после того, как регион вернётся под контроль Украины.

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