Москва, , 14:04 — REGNUM

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, есть четкие критерии, по которым регионы могут начинать отменять ограничения, так что нет никаких причин не проводить в обозримом будущем голосование по поправкам в Конституцию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 28 мая, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

« В России в настоящее время ситуация с коронавирусом стабилизировалась, и регионы начинают постепенный и аккуратный выход из режима ограничений. Четко ясны критерии, по которым эти ограничения снимаются, и более половины регионов уже могут начинать постепенно их отменять.

Поэтому нет никаких предпосылок для того, чтобы лишать граждан их права на демократическое участие в управлении государством. Это касается в том числе и принятия решений по поправкам в Конституцию.

Голосование в соответствие с российскими нормами может проходить в течение нескольких — до семи — дней. Использование такого подхода позволит обеспечить защиту здоровья граждан, необходимое социальное дистанцирование. Рабочая группа Общественной палаты готовит сейчас свои рекомендации по этому вопросу.

В частности, мы считаем, что нужно предусмотреть возможность голосовать вне помещений, обеспечить средствами индивидуальной защиты всех членов избирательных комиссий и наблюдателей, предусмотреть максимально бесконтактную передачу бюллетеней при голосовании на дому « , — отметил Максим Григорьев.

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