Подгорица, , 14:04 — REGNUM «Никто в правительстве Черногории не инициировал борьбу с сербами», — заявил 28 мая посол Черногории в Сербии Тарзан Милошевич, комментируя высказывания первых лиц Сербии о том, что власти Черногории не намерены открывать границу с Сербией по политическим причинам.

В Черногории заявляют о том, что задержка с открытием границ связана только с эпидемситуацией, и напоминают, что в начале эпидемии Сербия первой закрыла границы с Черногорией, не встретив на это упреков.

Он заявил, что если бы в Черногории предпринимались действия, направленные против Сербии, он больше не был бы послом.«Кто больше заинтересован в открытии границ с Сербией, чем граждане Черногории?», — сказал он.

По словам Милошевича, вопрос с открытием границ с Сербией будет решен в ближайшие 10 дней.«Мы братский народ, и ни у кого не возникнет проблем», — заключил посол. Он также заявил, что у него нет информации о том, что Новаку Джоковичу не разрешат организовать теннисный турнир в Черногории, как пишут некоторые СМИ в Сербии.