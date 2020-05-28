Минск, 28 мая 2020, 14:01 — REGNUM Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в условиях коронавируса. Об этом он заявил 28 мая во время доклада управляющего делами президента Виктора Шеймана.
Шейман сообщил, что ему подчинено около 110 предприятий. Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко поинтересовался ситуацией в них и сообщил, что во время встреч с руководителями нацпарков, других учреждений высказываются просьбы где-то поддержать людей из-за того, что экономика остановилась, границы закрылись, туристические потоки приостановились.
«Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять людей», — сказал Лукашенко.
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«Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает и у соседей, и у России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы», — добавил белорусский лидер.