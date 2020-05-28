Минск, , 14:01 — REGNUM Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в условиях коронавируса. Об этом он заявил 28 мая во время доклада управляющего делами президента Виктора Шеймана.

Доклад Управляющего делами Президента Виктора Шеймана President.gov.by

Шейман сообщил, что ему подчинено около 110 предприятий. Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко поинтересовался ситуацией в них и сообщил, что во время встреч с руководителями нацпарков, других учреждений высказываются просьбы где-то поддержать людей из-за того, что экономика остановилась, границы закрылись, туристические потоки приостановились.

«Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять людей», — сказал Лукашенко.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

«Думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает и у соседей, и у России и так далее, и люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, поддержать трудовые коллективы», — добавил белорусский лидер.