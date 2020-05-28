Москва, , 14:00 — REGNUM Вопреки негативным прогнозам экспорт из России в 2019 году вырос на 4%. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 28 мая заявил президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В целом по итогам 2019 года все основные, базовые, ключевые показатели производства и финансово-хозяйственной деятельности компании — в хорошей и позитивной динамике по сравнению с предыдущим годом. И грузооборот подрос на 2,5%», — заявил Токарев.

«Несмотря на пророчества, экспорт из России в 2019 году нефти вырос на 4%», — подчеркнул он.