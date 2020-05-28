Москва, , 13:59 — REGNUM Представитель производителя молочных продуктов «Млековита» (Польша) обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве крупной взятки. Об этом 28 мая сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что представитель польской компании обратился в одно из отделений полиции в Москве и сообщил, что у главы «Млековиты» вымогают $500 тыс.

При этом, сообщил он, требования якобы исходят от главы Россельхознадзора и его заместителя. Действуют они через юриста.

По словам источника телеканала, чиновники якобы требовали деньги за снятие ограничений поставок продукции «Млековиты» из Польши в Россию.

Переговоры о передачи денег якобы проходили еще в ноябре прошлого года. По факту обращения в правоохранительные органы начата доследственная проверка.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле следят за информацией о взятке, которую якобы вымогал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт у польского производителя.

Если в правоохранительные органы поступило соответствующее обращение, то информация будет проверена. По его словам, представить, что глава ведомства требовал взятку, весьма сложно.