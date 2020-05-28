Минск, , 13:54 — REGNUM Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов решением квалификационной комиссии аттестован на пять лет. Об этом сообщает Нацбанк Белоруссии.

Аттестованный Садыгов работает в белорусской дочерней структуре ПАО «Газпром» — ОАО «Белгазпромбанк». Там же работает замначальника департамента ПАО «Газпром» Мария Сухарникова — она тоже прошла через аттестацию Нацбанка Белоруссии.

Напомним, глава ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико заявил 12 мая об уходе в политику и получил регистрацию Центризбиркома Белоруссии в качестве потенциального претендента на пост президента постсоветской республики. До этого Бабарико несколько лет раздавал скандальные интервью и оказывал финансовую поддержку местным националистам.

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