Джакарта, , 13:49 — REGNUM В Индонезии призвали Китай и Индию проявлять сдержанность в отношении развития ситуации на границе озера Пангонг, сообщает Kompas.

«Я надеюсь, что Китай и Индия придут к диалогу, чтобы устранить противоречия между ними», — заявил заместитель спикера парламента Индонезии по политике, праву и безопасности Азиз Сямсуддин в здании парламента 28 мая 2020 года.

По его словам, в соответствии с принципами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), все конфликты должны решаться с помощью мирного механизма и диалога.

Азиз Сямсуддин отметил, что как страны, которые играют большую экономическую роль, Индия и Китай сыграли важную роль в борьбе с пандемией.

«Только при хорошем сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе мы, как международное сообщество, сможем справиться с COVID-19 и вернуться к нормальной жизни. Напряженность и война не принесут пользы», — заявил Азиз Сямсуддин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия и Китай перебросили к линии фактического контроля в Ладакхе дополнительные военные подразделения.

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