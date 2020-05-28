Москва, , 13:46 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о возможном снижении 14-дневного карантина после въезда в регион. О создании необходимых и максимально благоприятных условий для поддержки въездного внутреннего туризма рассказал Андрей Чибис 27 мая в прямом эфире Инстаграм с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной.

«У нас пока действует режим, когда при возвращении в область, нужен 14-дневный карантин. Но мы сейчас как раз обсуждаем с нашими коллегами из Роспотребнадзора корректировку этой схемы с возможным двукратным тестированием. Понимаем прекрасно, что, если отвез детей в отпуск, а на Севере важно вывезти людей на солнце, то получается, что подпадаешь под такой карантин. Поэтому в ближайшее время мы постараемся найти инструмент, который облегчает этот механизм для тех, кто возвращается из отпуска, кто въезжает к нам. Мы понимаем и ищем решения. Думаю, за несколько дней мы его найдем. Опять же, выдерживая баланс между ограничениями и возможностью привычной жизни», — пояснил Андрей Чибис.

В ходе беседы Андрей Чибис поделился практиками Мурманской области в борьбе с пандемией коронавируса. Рассказал о том, как идет процесс ослабления режима самоизоляции, о контроле соблюдения профилактических мер, о том, как удалось стабилизировать ситуацию в Белокаменке.

Вместе с Дарьей Кислицыной губернатор Мурманской области обсудили перспективы развития региона и новые точки роста развития Русского Севера в связи с созданием территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» в Мурманской области.

Отвечая на вопрос о мерах поддержки населения, Андрей Чибис также объявил, что категории населения, которые принимают участие в общественных работах, будут расширены. Так, завтра на заседании областного правительства будет принято решение об открытии рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет.

Прямой эфир Экспертного института социальных исследований в рамках цикла бесед с руководителями субъектов Российской Федерации «Регионы о главном. Коронавирус» прошел в формате двусторонней трансляции в Инстаграм в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте губернатора Мурманской области. В интервью были озвучены вопросы как от участников прямой трансляции, оставленные в комментариях, так и от СМИ, экспертов, жителей региона, присланные заранее.