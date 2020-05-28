Киев, , 14:26 — REGNUM Выставка картин, принадлежащих экс-президенту Украины Петру Порошенко, изначально не планировалась и проведена по просьбе самого Порошенко, заявили в пресс-службе Музея Ивана Гончара, сообщило 28 мая информационное агентство «Укринформ».

"Выставка семьи Порошенко не была предварительно запланирована», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что по просьбе Порошенко для его коллекции произведений художников XIX—XX веков выделили один зал сроком на один месяц.

«По предварительному плану, в 2020 году должна была начаться реконструкция музея. Все события, в том числе ежегодные проекты, на этот год были отменены», — рассказали в музее.

В пресс-службе отметили, что сроки реконструкции сместились из-за пандемии коронавируса, поэтому у музея пока что остаётся возможность принимать посетителей.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что выставка картин долго готовилась его женой Мариной Порошенко и почему-то открылась ровно в тот день, когда бывшего президента Украины позвали на допрос касательно контрабанды картин.

Ранее журнал Forbes поместил Порошенко на третье место рейтинга самых богатых жителей Украины, оценив его состояние в $1,4 млрд.

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