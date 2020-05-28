Москва, , 13:41 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Украины фактически угрожает ликвидировать ДНР и ЛНР, намекая на возможность военного способа решения вопроса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Это прямая провокация против народа Донбасса. После таких заявлений МИД Украины и позиции президента Зеленского Донбасс не пойдет на какие-либо компромиссы с Киевом», — заявил Железняк.

Очевидно, что ДНР и ЛНР настроены решительно отстаивать свои интересы и уже сумели доказать, что умеют защищать своих граждан, добавил он.

«Власти незалежной расписываются в том, что игнорирование Минских соглашений со стороны Киева является преднамеренным. Очевидно, что разжигание нового конфликта вокруг Донбасса — единственный способ для Украины сохранить западные антироссийские санкции», — подчеркнул Железняк.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации ДНР и ЛНР будут расформированы, если контроль Киева над территориями будет восстановлен.