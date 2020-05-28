Пекин, , 13:52 — REGNUM Новые проблемы и вызовы возникли в отношениях между Китаем и США в последнее время. Их нужно урегулировать, заявил 28 мая премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) 13-го созыва.

«Это правда, что в настоящее время отношения Китая и США столкнулись с новыми проблемами и вызовами», — сказал Ли Кэцян.

Он добавил, что обе стороны выигрывают от сотрудничества, но несут потери из-за конфронтации. Налаживание отношений Пекина и Вашингтона отвечает интересам обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил своей администрации, что собирается «сделать что-нибудь» с ситуацией в Гонконге после принятия Пекином нового плана национальной безопасности для города. Китай пригрозил ответными мерами на возможное вмешательство США.

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