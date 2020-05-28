Москва, , 13:36 — REGNUM Страны должны сообща принимать решение о снятии санкционных ограничений, ждать первых шагов от России — неправильно. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это решения, которые должны приниматься всеми одновременно. Вряд ли какое-то государство может солировать в одиночку. Это вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза ввели против России санкции из-за Крыма и Донбасса во многом под давлением США. При этом ситуацию в Крыму и Донбассе спровоцировали именно действия западных стран, которые дирижировали государственным переворотом в Киеве в феврале 2014 года.

Стоит отметить, что за прошедшие годы Россия не изменила своей политики под давлением санкций, несмотря на то, что они постоянно ужесточаются.

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