Москва, , 13:34 — REGNUM В Кремле следят за информацией о взятке, которую якобы вымогал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт у польского производителя. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что не знает, насколько эти сообщения соответствуют действительности. «Представить себе такое весьма сложно», — добавил представитель Кремля.

Песков добавил, что если в правоохранительные органы поступило соответствующее обращение, то информация будет проверена.

Ранее российские СМИ сообщили, что представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки в размере $500 тыс.