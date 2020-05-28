Киев, , 13:31 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко занял третью строчку рейтинга самых богатых жителей Украины по версии журнала Forbes.

На первом месте оказался бизнесмен Ринат Ахметов, чьё состояние оценивается в $2,8 млрд.

«По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз», — сказано в публикации.

На втором месте — владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук, а на третьем — Пётр Порошенко. Состояние каждого из олигархов оценивается примерно в $1,4 млрд.

Отметим, что в 2015 году американский Forbes перестал считать Порошенко миллиардером, а украинская версия журнала опубликовала данные, якобы состояние экс-президента Украины снизилось до $750 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о покупке Порошенко итальянской скульптуры за $122 тыс. Также Порошенко подозревают в отмыве денег через «продажу» картин самому себе.

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