Берлин, , 13:26 — REGNUM

В выступлении Ангелы Меркель бросаются в глаза две вещи: враждебный тон её речи и тот факт, что прошедшие пять лет ничему Евросоюз не научили, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 мая, комментируя высказывания канцлера Германии.

Как сообщалось ранее, Ангела Меркель заявила, что санкции Евросоюза против России будут сохраняться до тех пор, пока не будет «прогресса» в урегулировании конфликта в Донбассе. Россия «аннексировала Крым», «поддерживает марионеточные режимы« и «вмешивается в западные демократии», считает она. «В международном праве должно действовать не право сильного, а сила права», — отметила канцлер.

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«В принципиальном плане госпожа Меркель не сказала ничего нового, она лишь озвучила известную позицию ЕС, сформулированную ещё в 2015 году. Тем не менее, бросаются в глаза враждебный тон её выступления и, главное, тот факт, что прошедшие пять лет Европейский союз в отношениях с нашей страной ничему не научили. Твёрдость и принципиальность в отстаивании своих собственных национальных интересов, — это нормально, но упрямство в агрессии против важного экономического и политического партнёра — точно не признак большого ума. Если только, конечно, этот партнёр не даёт тебе сигнал, что вот, мол, надави на меня ещё немного, и я прогнусь.

Надеюсь, что позиция нашей страны по Минским соглашениям, которые должны быть выполнены, в первую очередь, Киевом, изменений не претерпит. Тем более наша страна не может отказаться от Крыма.

Соглашусь с госпожой Меркель в том, что «в международном праве должно действовать не право сильного, а сила права». Немецкий канцлер упомянула в своём выступлении Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейскую конвенцию по правам человека. В VIII принципе Хельсинкского документа записано: «Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие. Государства-участники… напоминают о важности исключения любой формы нарушения этого принципа».

Что же касается Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, то одним из её основных принципов является принцип недискриминации. Между тем, именно дискриминация в области образования и права на использование родного языка, а также политическая дискриминация, кардинально усилившаяся на Украине после поддержанного Германией и Францией государственного переворота 2014 года, и послужили толчком к событиям в Донбассе, вылившимся в гражданскую войну. Сегодня Киев вынашивает планы полного лишения граждан ДНР и ЛНР их неотъемлемых прав и свобод, что запрещено статьёй 17 этой Конвенции, а ФРГ и другие страны Е вропейского союза выражают готовность ему в этом помогать.

Добавлю, что история с поддержкой госпереворота в Киеве — это далеко не единственный пример того, как сам Запад лидирует в современном мире в деле попрания права и справедливости, ценностей демократии.