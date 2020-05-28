Вильнюс, , 13:21 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 28 мая, выступая в президентском дворце на конференции об инновациях призвал правительство ввести новую должность — пост ответственного за развитие инноваций в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он также призвал укреплять инновационную среду и научные исследования в стране, переформатировать структуру политики инноваций и науки, лучше координировать деятельность государственных агентств, которые так или иначе участвуют в такой деятельности.

Отметим, что в Литве существует отдельное министерство экономики и инноваций, однако кресло министра вакантно с декабря 2019 года, после того, как президент и премьер не смогли согласовать между собой кандидатуру министра. Сейчас обязанности министра экономики и инноваций выполняет министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.