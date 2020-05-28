Москва, , 13:21 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России просит Генпрокуратуру и МИД принять меры реагирования в отношении информации ряда СМИ о том, что в РФ большое количество смертей от COVID-19 и врачи применяют эвтаназию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Мы слышали, когда такие фейки, абсолютно чудовищные, когда печатают информацию о том, что в наших больницах врачи применяют эвтаназию в отношении больных… Это чудовищное обвинение, фактически обвиняют врачей в совершении умышленных преступлений», — заявил Пискарёв.

Он перечислил СМИ, где были подобные публикации.

«Мы не можем пройти мимо таких фейков, и надо принимать меры реагирования. New — York Times, Financial Times и Bloomberg стали насыщать интернет информацией, что в России огромное количество погибших от коронавируса, что абсолютно не так. Мы необходимые материалы направили на рассмотрение в генеральную прокуратуру для принятия мер реагирования и в Роскомнадзор», — сообщил глава комиссии Госдумы.

«В поле нашего зрения попали и такие издания и медиаресурсы, как «Немецкая волна», «Голос Америки», «Радио Свобода» и его дочерние ресурсы «Север.Реалии» и «Крым.Реалии», «Настоящее время», а также «Медуза» и «МБХ-Медиа», ретранслирующие подобную недостоверную информацию на российскую аудиторию», — отметил парламентарий.

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