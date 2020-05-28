Уфа, , 13:16 — REGNUM Директора школ, которые допустят сбор классов для празднования окончания учебного года, будут уволены в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в правительстве республики.

По словам заместителя премьер-министра правительства республики Фанура Ягафарова, учебный год в Башкирии завершится 29 мая. Сотрудники министерства образования региона довели до всех муниципальных образований Башкирии рекомендации по проведению этого дня. Ситуация взята по контроль.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что ранее было принято решение о том, что в Башкирии никаких массовых мероприятий по случаю окончания учебного года проводить не будут. Поэтому чиновникам рекомендуется особо на это обратить внимание, поскольку нельзя допустить массовое инфицирование детей. При этом директора будут нести персональную ответственность.

Хабиров предупредил директоров учебных заведений о том, что если ему станет известно о сборе класса на празднование окончания учебного года, то директор этой школы будет уволен.

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