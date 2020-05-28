Москва, , 13:06 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила законопроект о блокировки сайтов и ресурсов, где пропагандируется нацизм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Ещё одна инициатива касается возможности блокировки сайтов, которые оправдывают экстремизм. Совсем недавно наблюдали чудовищную ситуацию, когда во время прохождения наших участников войны, «Бессмертный полк» стали пропагандировать нацистских преступников. Это чудовищная акция», — заявил Пискарёв.

Он уверен, что те ресурсы, которые пропагандируют, оправдывают такие действия, должны быть заблокированы.