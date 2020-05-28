Исламабад, , 13:09 — REGNUM Власти Пакистана осудили строительство в Индии индуистского храма на месте мечети XVI века. Об этом 28 мая сообщается в заявлении министерства иностранных дел страны.

Строительство началось после решения, вынесенного верховным судом Индии. Работы начались в штате Уттар-Прадеш во вторник 26 мая. Пакистанские дипломаты утверждают, что решение суда было «спорным».

Напомним, мечеть Барби, также известная как мечеть Бабура, была построена в 1527 году по указу первого правителя из династии Великих Моголов, Бабура. Она была одной из крупнейших мечетей в штате Уттар-Прадеш. Ее снесли в 1992 году.