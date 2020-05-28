Москва, , 13:09 — REGNUM Союзники некоторых стран Евросоюза запрещают им просить у России помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это вызывает сожаление в Кремле, заявил 28 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал фрагмент из статьи главы российского МИД Сергея Лаврова для китайской газеты Global Times. Лавров отмечал, что Россию обвиняют в стремлении воспользоваться пандемией для «укрепления геополитического влияния». Более того, имеют место запреты обращаться к России за помощью.

Песков подтвердил, что в некоторых европейских столицах послы некоторых государств напористо советуют руководителям стран не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи. Они даже требуют, пренебрегая нормами дипломатии, отказываться от уже оказанной или оказываемой помощи.

Это вызывает сожаление и непонимание в трудный период, когда на всём земном шаре должно наблюдаться взаимодействие, взаимовыручка и взаимное доверие, отметил он.

Читайте также: Лавров заявил о запрете ряда стран просить помощи у России

А также: Лавров: страны Запада стремятся использовать пандемию для сведения счетов