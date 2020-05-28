Москва, , 12:57 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает ввести наказание за пропаганду наркотиков интернете, а также ужесточить санкции за вовлечение детей в наркопотребление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

«Комиссия предлагает два законопроекта. (Законопроектом) О внесении изменений в ст.230 УК, предусматривается наказание за склонение к потреблению наркотиков с помощью интернет-ресурсов и других средств коммуникации. Мы предлагаем предусмотреть наказание до 12 лет лишения свободы. Интернет — не место для вовлечения в совершение преступлений», — заявил Пискарёв.

Также предлагаются изменения в ст. 150 УК — вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних. Предлагается ужесточить санкции за вовлечение молодежи в наркопотребление — до 15 лет лишения свободы.

Пискарёв отметил опасность интернета для вовлечения молодежи в наркопотребление и указал на пропаганду наркопотребления в интернете рядом СМИ и НПО.